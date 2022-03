Ci hanno sperato fino all’ultimo ma la risposta dell’Asst è stata la stessa del primo giorno, quello in cui il sindaco Gianluca Galimberti aveva incontrato il direttore generale dell’ospedale Giuseppe Rossi per affrontare il tema della riorganizzazione in corso nell’area oncologica. Le donne che hanno dato vita al Comitato di difesa di Area Donna non potranno interloquire direttamente con Rossi e quello che si svolgerà mercoledì 30 marzo, alle 16 in sala Quadri, sarà un incontro squisitamente “tecnico” (questa la definizione usata dall’ospedale” tra i medici che afferiscono a Area Donna). Coordinati da Rodolfo Passalacqua, l’oncologo che sta mettendo in atto il riassetto e che ha già incontrato le donne in un incontro avvenuto la scorsa settimana in reparto, gli interventi dovrebbero fare luce su correttivi che si stanno mettendo in atto per venire incontro alle richieste delle pazienti, soprattutto in merito ai luoghi dove vengono somministrate le terapie endovenose.

