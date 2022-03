Abruzzo, parco Sirente Velino fra i 3 progetti delle Green Communities

“Siamo soddisfatti e molto orgogliosi che l’Abruzzo, con il Parco regionale del Sirente Velino, sia tra le tre regioni selezionate e finanziate dal Ministero per gli Affari regionali e le autonomie per attivare i progetti pilota delle “Green Communities”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, alla conferenza stampa per la presentazione del progetto per il quale sono state selezionate Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo.

sfe/mgg/mrv

© Riproduzione riservata