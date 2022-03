Si chiudono l’8 aprile le iscrizioni alla XXVIII edizione del Concorso Musicale “Enrico Arisi”. Quest’anno la manifestazione tornerà parzialmente in presenza. Per i solisti e piccoli insiemi è prevista una fase eliminatoria in formato video ed una fase finale dal vivo che si terrà nel periodo 27-29 aprile, mentre per gli insiemi di oltre 5 esecutori le prove si svolgeranno solo tramite l’invio di video che saranno resi visibili nel periodo 27-29 aprile.

Il XXVIII Concorso Musicale Enrico Arisi si terrà come di consueto tra il 27 e il 29 aprile 2022. La manifestazione è organizzata dall’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di Vescovato, con la collaborazione delle amministrazioni comunali del territorio su cui gravita l’istituto e dell’Associazione Junion Band di Scandolara Ripa d’Oglio.

Sostenuta con entusiasmo dalla Dirigente dell’Istituto, dott.ssa Paola Bellini, la moanifestazione è coordinata dal prof. Giuseppe Riccucci che si avvale della collaborazione dei docenti di strumento della scuola, i proff. Francesca De Filippis, Giorgio Sclavo, Alberto Venturini e Gioia Zaniboni.

Dato il perdurare delle problematiche legate al Covid-19, questa edizione si terrà in modalità mista: i concorrenti saranno invitati a mandare la registrazione video della loro performance entro l’8 di aprile, Oer i solisti e i piccoli insiemi (fino a 4 esecutori) le commissioni giudicatrici effettueranno una prima selezione e inviteranno i candidati che supereranno questa prima fase alle finali dal vivo, che si terranno nei giorni 27-29 aprile. Per gli insiemi di più di 5 esecutori e per i cori e le orchestre è previsto solo l’invio dei video.

Il termine per l’iscrizione e per l’invio dei video è l’8 aprile. Le selezioni dei finalisti avverranno entro il 15 di aprile. Il concorso prevede, come per le precedenti edizioni, sezioni solistiche, di musica da camera e sezioni dedicate a grandi insiemi. Nell’ambito delle sezioni solistiche, dallo scorso quest’anno, la categoria B (13-15 anni) della sezione “ottoni” e della sezione “strumenti ad arco” sono aperte anche a concorrenti internazionali.

Tra i premi si segnalano in particolare le borse di studio messe a disposizione dalla famiglia Arisi (Premio Arisi), la borsa di studio Eva Konya (messa a disposizione dal Maestro liutaio Stefano Conia “il giovane”) e la borsa di studio Joshua Bell (messa a disposizione dal Kiwanis Club Cremona grazie al ricavato della vendita all’asta di una custodia appartenuta al grande violinista Joshua Bell e realizzata ad hoc dal M.º Dimitri Musafia). Importante anche la collaborazione del Centro di Musicologia W. Stauffer. Maggiori informazioni sulla manifestazione e il bando sono disponibili sul sito internet www.didatticafoscolo.it.

