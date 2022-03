Agricoltura: secondo uno studio del Crea la guerra in Ucraina provocherebbe un incremento dei costi pari a 15.700 euro per ogni azienda agricola. La testimonianza di una giovane allevatrice cremonese : “L’aumento riguarda tutti i fattori di produzione, una crisi così non si vedeva da anni”.

Il servizio di Giovanni Rossi

