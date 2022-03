Quale è il destino dei 100mila euro di contributo incamerato dal Comune per il progetto di “capacity building” del Saper Fare Liutario? Il consigliere di Fratelli d’Italia Marcello Ventura ha presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere conto del contributo erogato dal Ministero della Cultura e, nel contempo per approfondire il tema della consulenza da 25mila euro a una delle facilitatrici Unesco, l’avvocato Benedetta Ubertazzi, impegnate nella costruzione del Piano di Salvaguardia della Liuteria cremonese come patrimonio immateriale dell’umanità.

L’interrogazione arriva proprio nel giorno in cui al Museo del Violino si svolge il primo incontro di approfondimento sulle caratteristiche fondamentali della liuteria tradizionale, a cura dei maestri Fausto Cacciatori e Bruce Carlson.

La richiesta a sindaco è giunta è quella di rendere esplicito come verranno utilizzati i soldi del contributo, al netto della consulenza e se “non crede sia utile attivarsi a livello nazionale per promuovere ogni forma di agevolazione a favore dei liutai cremonesi”.

“Nell’ottica della trasparenza – afferma Ventura – Fratelli d’Italia monitorerà dove verranno destinati i soldi rimanenti del contributo e come verranno impiegati nell’ottica anche del periodo di crisi attraversato dai liutai per carenza di eventi e visitatori, acquirenti e musicisti. E’ fondamentale che questo contributo debba restare a favore dei liutai cremonesi promuovendo a livello nazionale qualsiasi forma di altra agevolazione, ad esempio ribasso IVA, agevolazione percorso bottega-lavoro, contributi straordinari”. gbiagi

