E’stato un allenamento decisamente sui generis quello pensato nella giornata di mercoledì da tre atleti della Canottieri Eridanea. Un allenamento immortalato stando a riva da alcuni passanti e soci della società, che ha regalato a Casalmaggiore anche due ori, un argento e un bronzo olimpico, che impressiona, così come queste fotografie. E che è uno specchio dei tempi, della siccità e della secca storica che sta interessando il fiume Po.

Non potendo infatti mettere le barche in acqua, proprio per il bassissimo livello del fiume, i tre ragazzi hanno deciso di fare comunque allenamento, cercando di mettere benzina nelle gambe e di fare fondo, come si dice in gergo. I giovani, cioè, hanno pensato di camminare e corricchiare a pelo d’acqua, per migliorare la potenza delle gambe ed essere così pronti ai prossimi impegni.

Un allenamento che difficilmente, e per fortuna, i ragazzi potranno fare ancora, o almeno questo è l’augurio, dato che non capita spesso di avere il Po a questo livello così basso. Chiaramente, l’invito è a non riprovarci da casa, come si diceva una volta in quelle trasmissioni televisive che mostravano giochi piuttosto pericolosi.

Detto che, col fiume così basso e la corrente praticamente ferma, il pericolo era davvero ridotto al minimo, meglio non favorire – per così dire – spirito di emulazione in chi guarda. L’allenamento singolare dei ragazzi dell’Eridanea deve restare un caso unico, specie adesso che la pioggia, dopo oltre tre mesi, è tornata.

