Nuova vita per il Salone Alabardieri di palazzo comunale a Cremona: in questi giorni lavori in corso per sistemare la balaustra e posizionarne una in metallo per motivi di sicurezza. Sono stati tolti tutti gli arredi, quelle vetrinette dove un tempo erano custoditi i violini della collezione comunale. “L’idea – ha spiegato l’assessore alla cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi – è quella di far godere nella sua bellezza questo salone ai turisti, qui si potranno inoltre ospitare convegni e manifestazioni”. La fine lavori è prevista per questa primavera, mentre il costo a carico dell’amministrazione è di circa 100mila euro.

Silvia Galli

