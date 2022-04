Incidente tra due auto, poco dopo le 17 di venerdì, sulla strada statale 234, in territorio di Pizzighettone. A scontrarsi sono state due auto condotte da un 31enne e da un uomo di 86 anni. Entrambi sono rimasti feriti seriamente. Sul posto i medici del 118 che li hanno trasportati in ospedale a Cremona e per i rilievi gli agenti della polizia stradale che dovranno ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.

