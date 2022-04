La Cremonese torna in campo oggi, sabato 2 aprile, per la prima gara del rush finale di sette incontri. Allo Zini, calcio di inizio alle 14.00 contro una Reggina che ha perso solo due delle ultime 10 partite e che attualmente si trova all’11esimo posto in classifica con 43 punti conquistati.

QUI su CremonaSport l’articolo completo

© Riproduzione riservata