La pioggia non ha scoraggiato i cremonesi che questa sera, domenica 3 aprile, hanno marciato e pregato per la pace in Ucraina. Gli “oratori di città” avevano infatti organizzato una fiaccolata per esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal conflitto, con un momento di preghiera nelle tre chiese cittadine di S. Agata, S. Abbondio e S. Pietro al Po da dove poi sarebbero partiti i cortei verso il centro cittadino. Il ritrovo è stato in piazza del Comune, dove il vescovo Antonio Napolioni ha condiviso le proprie riflessioni con i presenti – circa un centinaio – dal sagrato della Cattedrale.

