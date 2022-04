Carfagna “Nuove sanzioni alla Russia? Italia non mostrerà timidezza”

“L’Italia farà la sua parte nel dibattito che è in corso sulle ulteriori sanzioni da applicare alla Russia. Sanzioni rispetto alle quali l’Italia non mostrerà alcuna timidezza perché Putin va costretto, con tutti i mezzi, a fermare la guerra e a sedersi al tavolo delle trattative di pace”. A dirlo il ministro per il Sud, Mara Carfagna, parlando con i giornalisti a Napoli.

