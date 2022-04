Sabato 9 aprile alle ore 10 nell’aula magna dell’IIS Ghisleri (via Palestro 35, Cremona), si terrà la premiazione della prima edizione del concorso in onore del Prof. Luigi Masserini. Il concorso, organizzato dalla Fondazione Masserini in collaborazione con l’Università Cattolica di Cremona e l’IIS Ghisleri, nella sua prima edizione ha come tematica “La Competitività delle Imprese Cremonesi: Analisi Empirica sul Quinquiennio 2016-2020”.

Cinque gruppi di studenti del Ghisleri hanno frequentato un corso di analisi dei dati Aida presso l’Università Cattolica e si sono impegnati durante l’anno a sviluppare ciascuno un’analisi su un settore dell’economia locale. Tali report includono un’analisi quantitativa sui dati Aida, oltre ad un’analisi qualitativa effettuata dagli studenti presso alcune aziende cremonesi. Durante la premiazione del gruppo vincitore, verrà ricordata la figura del Prof. Masserini, economista ed intellettuale della nostra città, promotore di cultura e di opportunità di crescita per gli studenti.

