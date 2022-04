Una Cremonese in dieci uomini batte 2-1 l’Alessandria allo Zini mantenendo la testa della classifica. Strizzolo porta in vantaggio i grigiorossi, poi a fine primo tempo l’espulsione per doppia ammonizione di Gondo. A inizio ripresa Gaetano raddoppia per i padroni di casa, ma l’ex Palombi riapre subito una partita che la formazione di Pecchia riesce a condurre in porto.

