Cinque partite ancora da giocare. E un sogno che si chiama promozione diretta da inseguire. Il finale di campionato della Cremonese non prevede scontri diretti con le rivali che lottano per i primi due posti, ma guai a sottovalutare le avversarie che andranno affrontate.

Si comincia sabato pomeriggio in trasferta a Frosinone, squadra motivatissima perché in piena lotta per conquistare un posto nei playoff. Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, allo Zini arriva il Cosenza guidato dall’ex Bisoli, affamato di punti salvezza.

Lunedì 25 aprile si gioca invece a Crotone, contro la penultima della classe, che però potrebbe coltivare ancora qualche speranza di accedere ai playout. Sabato 30 aprile allo Zini arriva un Ascoli che lotta per giocarsi la Serie A ai playoff. Infine, l’ultima giornata della regular season, il 6 maggio, prevede per i grigiorossi la trasferta di Como.

E in questo unico caso l’avversario di turno potrebbe non aver più nulla da chiedere al campionato, al sicuro dalle sabbie mobili dei playout, ma troppo distante dai playoff. Questi i cinque ostacoli da superare sul cammino della Cremonese. Ma, come dice sempre Pecchia, in Serie B ogni gara è difficile, nulla è scontato, fare calcoli è impossibile.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata