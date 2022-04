L’Asst di Cremona dedica una settimana di prevenzione e benessere alle donne. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, l’iniziativa di promozione della salute e della cura al femminile torna in presenza. Per accedere è necessario prenotare chiamando il numero unico 0372408212, attivo martedì 12 aprile dalle 9 alle 16.

Gli ospedali di Cremona, Oglio Po e i servizi territoriali aderiscono all’Open week promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di genere (ONDA) nelle giornate di mercoledì 20, giovedì 21 e martedì 26 aprile: la proposta spazia dalle visite (con approfondimento diagnostico al bisogno) alle consulenze psicologiche.

Diverse le specialità e i servizi coinvolti: Ostetricia e ginecologia, Patologia mammaria, Radiologia senologica, Chirurgia senologica, Psicologia clinica, Centro diabetologico, consultori di Cremona e Casalmaggiore, Serd. Alle giovani donne è riservato inoltre lo speciale screening per la prevenzione del cervico-carcinoma, che si terrà il 20 e 26 aprile su invito di Ats val Padana. È indirizzata nello specifico alle ragazze che quest’anno compiono 25 anni (classe 1997) che accedono per la prima volta al programma di screening: oltre al Pap test, chi vorrà potrà effettuare il vaccino contro l’HPV.

L’intento comune degli specialisti e dei servizi coinvolti è risvegliare l’attenzione sull’importanza della prevenzione che, per essere efficace, va programmata e impostata su indicazione del medico in base ai fattori di rischio individuali. L’iniziativa di svolge in collaborazione con ATS Val Padana. È stato richiesto il patrocinio del Comune di Cremona e del Comune di Casalmaggiore.

LA LOCANDINA CON GLI APPUNTAMENTI

