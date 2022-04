Altri capannoni lungo la Paullese, in quello che attualmente è un campo, tra il retro dello stabilimento Barilla e via delle Vigne. La ditta Socar Spa, produttrice di carrelli elevatori, con sede a Brescia e uno stabilimento poco distante dal nuovo insediamento, realizzerà tre attività produttive industriali, per un totale di 6300 mq di superficie lorda di pavimento, su un’area complessiva di 17.117 mq. Il piano attuativo e la bozza di convenzione sono stati approvati dalla Giunta; l’atto è stato pubblicato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, la stessa Giunta deciderà se e quali accogliere.

L’area è inquadrata nel Pgt come ambito di trasformazione ed era stata messa in vendita dal Comune qualche anno fa. L’intervento comporterà una modifica viabilistica, con il prolungamento della strada di arroccamento esistente (via delle Vigne) e la realizzazione di una piccola rotatoria sua estremità finale, che permette l’inversione di marcia.

Sull’area possono essere realizzati immobili con destinazione artigianale, industriale ad esclusione di attività agricole, allevamento, commerciale, direzionale e residenziale. L’intervento rientra tra gli Ambiti di Trasformazione per il quali il Comune prevede agevolazioni per gli investitori che vi si insediano (pacchetti localizzativi). Per questo, verranno dimezzati gli oneri di urbanizzazione secondaria: dai 113.999 euro ai 56.999 e gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti: da 80 a 40mila euro.

Le opere potranno iniziare dopo il completamento dell”iter all’interno del Pgt e il rilascio del permesso di costruire. gb

