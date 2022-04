Una parziale risposta alla carenza di medici che da tempo affligge la Radiologia Senologica dell’ospedale di Cremona: ecco come funziona il nuovo ecografo che “legge” le formazioni sospette nella mammella e le elabora in maniera che il medico possa studiarle in un secondo momento.

il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata