Cielo nuvoloso e clima ventilato a Frosinone dove i primi tifosi della Cremonese sono arrivati intorno alle 15 allo stadio Benito Stirpe. 222 i biglietti venduti, per sostenere i grigiorossi in una partita importantissima per avvicinarli sempre di più al salto di categoria diretto. I supporters sono stati fatti sedere in uno spicchio della curva, dove sventolano bandiere e sciarpe coi colori della Cremonese. Già durante il riscaldamento il tifo si è fatto sentire, con i giocatori che si sono avvicinati agli spalti per salutare la tifoseria.

