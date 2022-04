Incidente, poco dopo le 17 di venerdì a Grumello Cremonese. Un 13enne in bicicletta è stato investito da un’auto lungo la provinciale 48 in direzione Roggione. Subito soccorso dai medici del 118, il ragazzino, che abita in paese, è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice giallo con ferite di media gravità. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che dovranno chiarire la dinamica.

