La Provincia di Cremona, a fronte dell’andamento del cantiere stradale per interventi di manutenzione stradale nel tratto denominato “Peduncolo”, ha esteso la sospensione della circolazione stradale anche lungo parte della corsia di marcia della carreggiata sinistra, in prosecuzione della chiusura dello svincolo in uscita dalla Spex SS415 in direzione Cavatigozzi, allo scopo di consentire i lavori di rifacimento delle scarpate stradali e di sistemazione delle barriere di sicurezza.

