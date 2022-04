Trionfo all’Amstel Gold Race femminile per Marta Cavalli, cremonese di 24 anni: la Cavalli conquista la classica olandese con un attacco a 1700 metri dall’arrivo. Da due la grande atleta cremonese corre nella francese Fdj-Nouvelle Aquitaine e da tempo inseguiva la vittoria in questa competizione. “Sono senza parole, senza dubbio è il successo più importante della mia carriera” ha detto Marta in tv subito dopo la vittoria “i n ricognizione avevamo studiato bene il percorso e sapevo che quello era il punto giusto per provarci. ‘O tutto, o niente’, è anche il motto della nostra squadra e si è dimostrato vincente. Temevo il freddo? Sì, perché in questa corsa lo avevo subito in passato e ho preferito coprirmi bene. Sono felicissima”.