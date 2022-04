E’ iniziato un ciclo di incontri con gruppi di Sindaci sul territorio, suddiviso in Aree di Coordinamento Intercomunale (ACI), per affrontare tematiche a carattere di sviluppo economico e di pianificazione oltre a continuare il confronto su specifiche questioni di interesse locale.

“Abbiamo iniziato una serie di incontri per affrontare questioni sia a carattere generale che specifico, con al centro i temi relativi al PNRR, i progetti e cantieri infrastrutturali viari in atto per singoli territori, edilizia scolastica, esigenze che ineriscono le attività di protezione civile, pianificazione e Centrale Unica di Committenza, seguendo l’evoluzione normativa che la sta accompagnando proprio in questi giorni”, commenta Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona.

Il primo incontro si è svolto nella sala del Consiglio Comunale di San Daniele Po, a cui sono stati invitati i Sindaci/delegati dei Comuni di Cella Dati, Derovere, Pieve d’Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo. Presenti in tale sede, oltre al Sindaco di San Daniele Po e presidente della Provincia, il vice presidente Giovanni Gagliardi con il delegato alle infrastrutture consigliere provinciale Matteo Gorlani, il consigliere provinciale Silvia Genzini, il dirigente della Provincia alle Opere infrastrutturali ed edilizia scolastica, Giulio Biroli con la responsabile della Protezione civile della Provincia, Elena Milanesi, gli amminsitratori locali e delegati.

I prossimi incontri, che volta per volta verranno implementati fino a coprire tutto il territorio provinciale, saranno:

• mercoledì 20 aprile ore 17,30, sala del Consiglio Comunale di Sergnano con i Sindaci dei Comuni di: Sergnano, Camisano, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco,

Castel Gabbiano, Pieranica, Quintano, Vailate.

• mercoledì 27 aprile ore 17,30, sala del Consiglio Comunale di Gussola, con i Sindaci dei Comuni di: Gussola, Casteldidone, Cingia de’ Botti, Motta Baluffi, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Torricella del Pizzo, Voltido.

• mercoledì 4 maggio ore 17,30, la sala del Consiglio Comunale di Dovera, con i Sindaci di: Agnadello, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Torlino Vimercati.

