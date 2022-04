Dal 25 aprile, per qualche settimana, chiuderà la piazzola ecologica di Costa sant’Abramo, comune di Castelverde. Le benne per la raccolta rifiuti saranno infatti trasferite vicino al cimitero, dove verrà organizzata una piazzola ecologica temporanea, finché i lavori del centro di raccolta non saranno terminati.

I lavori messi in campo dall’amministrazione comunale sono partiti il 7 febbraio e riguardano la rimessa a nuovo della rete fognaria, i servizi igienici per il custode, il rifacimento della pavimentazione oltre ad una dotazione segnaletica. L’importo complessivo, 160mila euro, è completamente finanziato dal Governo.

Fino al 25 aprile il centro di raccolta resterà chiuso dal lunedi al giovedì per i lavori, mentre saranno garantite le aperture venerdi , sabato e domenica. Nei prossimi giorni il Comune darà maggiori informazioni sugli orari e sulla tipologia di rifiuti che potranno conferire nella piazzola temporanea allestita vicino al cimitero.

Silvia Galli

