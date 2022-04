Leggi anche: 13 Apr 2022 Due risse in un pomeriggio

in via Magazzini Generali

Gruppi di persone ubriache, urla, risse, esplosioni di violenza: spesso la zona del parco Rita Levi Montalcini, tra via Vecchia Dogana e via Magazzini Generali, si trasforma in un piccolo angolo di Bronx. Una situazione di disagio ormai annosa, come spiega il presidente del quartiere, Fabio Lodigiani. “Le segnalazioni da parte dei residenti sono numerose e perdurano ormai da tempo. Cosa che abbiamo più volte portato all’attenzione dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine. Per chi abita lì la zone non è considerata sicura, tanto che molti hanno paura a portare i bambini a giocare al parco”.

Tutte le volte che arrivano segnalazioni i controlli si intensificano, la situazione sembra tornare alla normalità, tuttavia “appena l’attenzione sulla zona cala anche solo leggermente, i problemi tornano” continua Lodigiani. Insomma, il problema è ben lontano dall’essere stato risolto.

Anche per questo i residenti chiedono un’attenzione più elevata da parte di tutto il mondo istituzionale. “Forse servirebbe posizionare qualche telecamera per dissuadere queste presenze, soprattutto nella zona meno aperta, tra via Orti Romani e via Magazzini Generali, dove c’è un altro parchetto e dove spesso si verificano problemi” continua Lodigiani. “Credo ci si debba muovere dal punto di vista istituzionale”.

LaBos

