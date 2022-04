Il temporale non ha fermato la Tavola della Pace di Cremona, che sabato pomeriggio ha allestito un punto informativo in piazza Stradivari per un duplice scopo: da un lato ribadire il no a tutte le guerre con particolare riferimento al conflitto in Ucraina e dall’altro promuovere la marcia straordinaria PerugiAssisi della pace e della fraternità che si terrà il 24 aprile, vigilia della Festa della Liberazione. «Fermare la guerra significa negoziare subito con determinazione su tutto» spiegano gli organizzatori, sottolineando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Si punta in particolare a coinvolgere i giovani, che attraverso le scuole del territorio hanno sempre partecipato numerosi alle edizioni tradizionali della marcia della pace; per la straordinaria, la Tavola della Pace di Cremona organizzerà un pullman al raggiungimento di almeno 40 adesioni. Questo è stato possibile dalla collaborazione di CSV Lombardia Sud con il sostegno di Forum Terzo Settore, Enti locali per la Pace, CGIL e AUSER. Le iscrizioni alla marcia si raccolgono fino al 22 aprile. Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata