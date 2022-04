Una rete di scambio di contatti e referenze, che in pochi anni ha generato un volume d’affari da 8 milioni di euro. Si chiama “Amici miei”, ed è il capitolo cremonese dell’organizzazione mondiale BNI. I suoi membri, provenienti da tanti diversi settori lavorativi, si ritrovano ogni giovedì mattina, nella sede del Lago dei Cigni in via delle Industrie a Cremona, prima di iniziare la giornata. Un capitolo in costante espansione e aperto potenzialmente a tutti: uno alla volta i membri parlano della propria attività e illustrano richieste e necessità per poter allargare il proprio business.

Il servizio di Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata