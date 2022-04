“16 ottobre 2022. Sarà una bellissima festa di Sport”, comincia in questi giorni, a 6 mesi di distanza, la promozione della Mezza Maratona di Cremona che ogni anno in ottobre coinvolge qualche migliaio di runners in arrivo da tutto il nord Italia.

Come ogni evento di successo, ogni edizione viene rinnovata con nuove proposte per aumentarne il fascino. Non viene toccato il percorso, un dipanarsi suggestivo tra il fiume, le strade del centro e le chiese più belle della città, fino al traguardo posto sotto il Torrazzo. Ma sarà inserita una nuova proposta. Non avendo ancora la certezza di poter tornare a proporre la staffetta You&me, anche se i protocolli anti-Covid dovrebbero essere decaduti, i Cremona Runners, organizzatori dell’evento, hanno pensato di inserire una 10 Km in due formule, una competitiva e una non competitiva, a passo libero, aperta a tutti, anche ai minori, purché autorizzati, con l’arrivo ai giardini di piazza Roma, proprio dove era posto il passaggio di testimone della staffetta.

E’ questa la prima novità della mezza cremonese che inizierà il suo tour promozionale il primo maggio a Verona, in occasione della Mezza Giulietta e Romeo, che vede oltre 6mila iscritti. Sarà installato uno stand per pubblicizzare la città di Cremona e la sua gara, in attesa dell’apertura delle iscrizioni per l’edizione 2022

Cristina Coppola

