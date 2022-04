Un 25 Aprile particolare quello che si festeggerà lunedì prossimo a Stagno Lombardo, comune dalla lunga storia antifascista che ha scelto quel giorno per l’inaugurazione di un monumento che vuole onorare una particolare categoria di caduti, le vittime del Covid19. Una stele in marmo bianco di Carrara è stata realizzata per loro da Isaia Lazzari, marmista di Scandolara Ravara e donata al Comune, su impulso del sindaco Roberto Mariani. Lunedì prossimo alle 10,45 verrà inaugurata ai Giardini pubblici, con una cerimonia alla presenza dello stesso Lazzari. Rappresenta tre figure che si abbracciano, una, inginocchiata, porta sul viso una mascherina, elemento simbolo degli ultimi due anni.

“Un grazie veramente di cuore allo scultore ed amico Isaia per la donazione della stele, ma avremo modo di ringraziarlo lunedì”, afferma Mariani.

Con la cerimonia del 25 aprile si apre una lunga stagione di iniziative per il Comune alle porte di Cremona, a cominciare dalla festa per il I maggio che inizierà sabato 30 aprile con il quadrangolare di calcio per ragazzi diversamente abili, le letture animate di Massimo Cauzzi in biblioteca, la torta fritta in piazza alla sera e la tradizionale gara di briscola.

Domenica, via alla gara podistica non competitiva El gir de Stagn con Marathon Cremona e poi ancora calcio, ciclismo e karate. gbiagi

