Dopo un week end pasquale positivo per gli esercenti cremonesi, c’è ottimismo tra i commercianti cremonesi che hanno visto buoni incassi negli ultimi giorni e sperano che il tutto si possa ripetere nel ponte del 25 aprile e 1 maggio. Un calendario di feste che agevola i turisti quello del 2022 ma si guarda anche a lungo termine. “E’ nato dell’ottimismo perché abbiamo visto che appena c’è la possibilità di usufruire dei nostri servizi la gente ha voglia di venire a Cremona” dice Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Cremona “tutto l’apparato turistico si è mosso bene e tutto questo fa ben sperare per la stagione estiva”.

“La ripartenza non può esulare dalla collaborazione tra eventi e tessuti commerciali per promuovere al meglio il nostro territorio” conclude Badioni che conferma come Confcommercio e le altre associazioni si stiano muovendo per l’organizzazione di eventi per i prossimi mesi. Compresi i “Giovedì d’estate” che piacciono tanto, ogni anno, ai cremonesi e non solo.fb

