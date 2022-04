Grosso incendio nella serata di martedì nella zona industriale di Agnadello in via dell’Artigianato. In fiamme la “Orsomago Borella srl”, azienda di giocattoli. “Una grossa e persistente colonna di fumo si sta riversando in paese. Vi preghiamo di chiudere le finestre e di portare all’interno delle vostre abitazioni i vostri amici a quattro zampe”. Questa la nota pubblicata sulla pagina facebook del Comune di Agnadello. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco di Crema e di Treviglio, insieme ai carabinieri di Bagnolo e Pandino. Per fortuna non ci sono feriti: nell’azienda, quando è scoppiato l’incendio, non era presente più nessuno. Le fiamme si sono sviluppate in uno dei capannoni per poi svilupparsi in tutta la fabbrica. I danni sono molto ingenti.

