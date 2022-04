Ha preso il via l’appassionante viaggio degli alunni cremonesi alla scoperta delle opere d’arte che hanno il cibo come soggetto e fonte d’ispirazione. Stamattina le sale del Museo Civico “Ala Ponzone” di via Ugulani Dati hanno accolto la prima visita in presenza delle classi che hanno aderito al percorso “Il cibo nell’arte”, proposto da Coldiretti Cremona nell’ambito de “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, il progetto didattico rivolto alle Scuole primarie e secondarie della Provincia di Cremona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, con Coldiretti Donne Impresa e Giovani Impresa in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale.

Le classi seconda A e seconda B dell’Istituto Sacra Famiglia di Cremona, con le insegnanti Giuliana Melloni e Stefania Ghidoli, sono state le prime a poter svolgere in presenza la visita al Museo Civico “Ala Ponzone”, alla scoperta di grandi capolavori ispirati dal cibo. La visita, accompagnata dalle guide del museo, era stata introdotta da un video di Flavio Caroli, storico dell’arte e accademico italiano, e da un documentario curato da Simone Fappanni per Coldiretti, nel quale il critico d’arte presenta una scelta di dipinti esposti nelle sale del Museo, sul tema del progetto, a cominciare dall’Ortolano di Giuseppe Arcimboldo, famoso soprattutto per le sue celebri “teste composte” cioè dei singolari ritratti realizzati combinando magistralmente fiori, frutti, ortaggi, pesci.

Dopo l’interessante percorso tra le tele del Museo, la visita delle classi si è conclusa con la realizzazione ad acquerello di una riproduzione proprio dell’Ortolano di Arcimboldo, guidata dal pittore Riccardo Bozuffi, che ha condotto alunne e alunni alla scoperta dei segreti della “pittura ad acqua”. Con grande attenzione, ed entusiasmo, gli alunni si sono quindi cimentati nella produzione di una loro opera, naturalmente dedicata al cibo.

Per Coldiretti Cremona il progetto continua. Nei prossimi giorni altre classi avranno la possibilità di trascorrere una mattinata al Museo Civico, tra ascolto, scoperte e laboratori d’arte.

