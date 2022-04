Nuovi ostacoli sembrano profilarsi lungo la strada che dovrebbe portare ai lavori della Piscina comunale di Cremona. Forus Italia, l’azienda spagnola subentrata a Sport Management nel contratto di gestione, avrebbe dovuto inviare il progetto definitivo entro il 16 aprile, ma stavolta a rallentare il tutto ci sarebbe un problema di cifre: sembra infatti che l’incremento dei costi delle materie prime, che ha colpito duramente un po’ tutti i settori, crei qualche difficoltà nel far quadrare i conti.

L’azienda ha quindi sollevato il problema con l’amministrazione comunale, tanto che l’assessore Luca Zanacchi ha deciso di convocare i rappresentanti per una riunione in presenza. Da parte del Comune non c’è l’intenzione di coprire i costi aggiuntivi, cosa che già l’assessore aveva specificato in precedenza e che ribadirà in sede di incontro. Dovrà quindi essere la stessa Forus ad accollarsi le spese legate all’aumento delle materie prime. Se si rifiutasse, l’alternativa potrebbe essere la rescissione del contratto, cosa che però porterebbe ad un nuovo stop della programmazione.

Dunque, sebbene il progetto sia pronto, sembra che la conclusione della vicenda sia ancora piuttosto lontana.

Laura Bosio

