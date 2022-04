Era una delle richieste dei residenti di Cavatigozzi, emersa anche nell’ultima assemblea per il rinnovo del comitato direttivo: l’asfalto di via Acquaviva è ormai un colabrodo per i tanti passaggi del traffico pesante. Finalmente il Comune pone rimedio e annuncia il prossimo avvio dell’intervento di fresatura e asfaltatura sui tratti più deteriorati della strada che corre parallela a via Milano e in particolare nel tratto compreso tra via della Conca e l’incrocio con via Riglio. La conclusione è prevista entro la fine di aprile.

I lavori, che comportano un investimento di circa 55 mila euro, si rendono necessari per migliorare la percorribilità, la sicurezza della strada, oltre che per rispondere alle richieste avanzate dai residenti del quartiere che hanno evidenziato la rumorosità in quel tratto stradale che si presenta ammalorato e in quanto interessato dai frequenti passaggi dei mezzi pesanti impiegati nella zona produttiva.

Parallelamente è in previsione un sopralluogo dei tecnici del Comune accompagnati dagli Assessori Barbara Manfredini, Simona Pasquali e Luca Zanacchi per effettuare le opportune verifiche sulla viabilità e la sicurezza del tratto di via Milano che attraversa l’abitato.

