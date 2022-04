Sono arrivati a migliaia, da ogni parte della provincia di Cremona e non solo (soprattutto da Mantova e da Brescia). Sono i cittadini Sikh che oggi celebrano il Nagar Kirtan, l’ormai consueta festa di primavera che tuttavia si era fermata in questi due anni di pandemia. Il corteo, ricco di colori, balli e preghiere, è partito attorno alle 13:30 da via Mantova, per snodarsi nelle vie del centro cittadino di Cremona e arrivare poi attorno alle 15 nel piazzale Atleti Azzurri d’Italia. E’ lì che si tiene la festa vera e propria, in programma fino alle 20 di sabato. Nel primo pomeriggio il grande flusso di partecipanti in arrivo anche da fuori Cremona ha provocato qualche coda in tangenziale, mentre è stata concessa deroga acustica sul piazzale delle piscine comunali per tutta la giornata. Il comune, dal canto suo, ha chiesto agli organizzatori di impegnarsi garantire un adeguato servizio di pronto soccorso, la presenza di personale con pettorina per presidiare gli incroci, e l’apposizione di cartelli in lingua indiana per impedire che si parcheggino autovetture all’interno della Pista Ciclistica.

