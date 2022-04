Sale la febbre grigiorossa per questo finale di campionato della Cremonese. Dopo la grande manifestazione di affetto e sostegno da parte dei tifosi di ieri, sabato 23 aprile, quando la Curva Sud si è riempita per l’allenamento a porte aperte della squadra di Pecchia svoltosi in via eccezionale allo Zini, viaggia a gonfie vele anche la prevendita in vista del prossimo impegno casalingo contro l’Ascoli fissato per sabato 30 aprile alle 14.00. Nei primi due giorni di prevendita, infatti, sono già stati staccati oltre 6mila biglietti (6.443, di cui 19 per il settore ospiti, ndr) con la Curva “Favalli” già prossima all’esaurimento. Solo nel primo giorno di prevendita, i tagliandi venduti erano stati 2.654 (1 per il settore ospiti). Anche a Crotone, in ogni caso, ci sarà una delegazione di irriducibili tifosi della Cremonese che seguiranno la squadra nella trasferta calabrese: poco meno di un centinaio i supporter che si recheranno allo Scida per assistere alla partita di domani alle 15.00.

