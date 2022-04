Non riesce la vittoria d’orgoglio alla Vanoli Cremona che cede 76-88 ad una Germani Brescia galvanizzata dalla stagione che sta vivendo. 19 di Tinkle e 18 di Juskevius contro una leonessa sempre in controllo. Al PalaRadi è comunque aria di derby, con due umori contrapposti, bresciani già ai playoff e Cremonesi già in A2.

