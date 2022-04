Gabriele Gregori, il 18enne canottiere agonista della Bissolati che da questo inverno, sfidando freddo nebbia, ripulisce le sponde di Po, è sbarcato questa sera alla seguitissima trasmissione di Amadeus “I soliti ignoti” su Raiuno”. Per i concorrenti non è stato difficile indovinare subito che era lui quello che “ripulisce il Po in barca”. Amadeus si è complimentato con il ragazzo cremonese, ricordando la bellezza del più grande fiume d’Italia e la necessità di preservarlo. Grazie alla risposta azzeccata, i concorrenti hanno aumentato il loro gruzzolo di 3mila euro.

