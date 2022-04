A Cremona i redditi dichiarati sopra i 75 mila euro sono 1262, un dato che comprende anche la fascia di contribuenti che hanno dichiarato fino a 120 mila euro. Il dato è ovviamente figlio della densità di popolazione, non a caso l’unica città del territorio a competere con Cremona è Crema, ben più sotto con soli 711 cittadini ad aver dichiarato cifre simili. Seguono i 197 di Casalmaggiore e 114 di Castelleone.

Nella città del Torrazzo il reddito complessivo dei cittadini che hanno dichiarato più di 75 mila euro, raggiunge circa i 116 Milioni e mezzo di euro, anche qui primato per Cremona seguita dai 65 milioni di euro di Crema. Tra i fanalini di coda della classifica, prima di chi ne ha zero come Cappella Cantone, troviamo i piccoli comuni di Spineda, Gombito, Pessina Cremonese, Torlino Vimercati, sono loro di fatto le ultime frazioni a dichiarare cifre così alte con soli 4 dichiaranti sopra i 75 mila euro Non è certo una novità che con pochi cittadini vi siano numeri cosi bassi, per lo meno tra i paperoni della nostra provincia. lscaratti

