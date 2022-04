Si chiama Sprint Fishing, il progetto nato grazie alla federazione italiana pesca sportiva che si è concretizzato mercoledì a Pizzighettone. In mattinata l’incontro con Auser per spiegarne obiettivi e finalità: rivolto agli over 65 intende promuovere di uno stile di vita corretto a contatto con la natura tramite la pesca sportiva Nel pomeriggio infatti, al lago segugio di Pizzighettone è partita la vera e propria gara cui hanno preso parte 40 agonisti. vista la speciale occasione, con il sostegno del CONI e del ministero di lavoro e politiche sociali, Per ognuno dei partecipanti sono stati previsti l’ingresso gratuito e un riconoscimento per la partecipazione.

