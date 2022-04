L’entusiasmo per una Cremonese in lizza per la promozione diretta in Serie A a due giornate dalla fine scalda sempre di più la città.

E che la febbre grigiorossa sta salendo viene certificato anche dal fatto che lo Zini viaggia verso un’affluenza storica per la gara contro l’Ascoli in programma sabato 30 aprile alle 14.00.

Ad oggi, settimo giorno di prevendita, sono stati staccati 11.746 tagliandi (di cui 225 per il settore ospiti).

In vista del numeroso pubblico che colorerà lo stadio sabato, la Cremonese “invita il proprio pubblico a presentarsi con ampio anticipo ai varchi di accesso dei diversi settori per favorire il regolare afflusso all’interno dell’impianto”. Per questo sarà possibile accedere allo Zini a partire dalle ore 12.00.

