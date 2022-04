Sono 260 i nuovi positivi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione sono 7.631, su 59.522 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 12,8%. Scendono di una unità i ricoveri in terapia intensiva, che quindi si attestano a 34 in tutta la regione, e c’è un segno meno anche per quanto riguarda i ricoveri ordinari, con una diminuzione di 28 posti letto rispetto a ieri. 26 i nuovi decessi.

