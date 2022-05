Primo giorno di lavoro in Oncologia per il nuovo primario Giuseppe Procopio, che ha preso il posto di Rodolfo Passalacqua. Il medico ha incontrato lo staff e visitato il reparto. Laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Messina nel 1992, dal 2000 ha prestato servizio presso l’Istituto Tumori di Milano all’interno della Divisione di Oncologia Medica dove è stato responsabile del Servizio di Oncologia Medica Genitourinaria.

“Per un medico – detto – in particolare un oncologo, è importantissimo stabilire un rapporto di fiducia con il malato: l’empatia, l’umanità, l’ascolto, la passione per la professione, il senso etico fanno la differenza. Il nostro mestiere non è solo tecnica e conoscenza, ma anche linguaggio, che significa saper offrire il meglio che si può con i modi e i toni appropriati. Oggi in abito oncologico l’approccio funzionale è quello per macro-aree di patologia gestite in modo multidisciplinare: l’interazione fra oncologi, chirurghi, radiologi, genetisti, anatomopatologi, psicologi è imprescindibile; questo già accade nell’Asst di Cremona”.

“In termini pratici, mi impegnerò per sviluppare alcuni programmi di ricerca (network interconnessi con realtà europee e internazionali) che possano consentire i migliori standard di cure: all’ottima ricerca corrisponde l’ottima clinica. L’esperienza maturata presso l’istituto dei Tumori di Milano, dove ho lavorato per molti anni, sarà per me il punto di partenza per sviluppare modelli innovativi capaci di mettere in relazione l’ospedale, la medicina territoriale e le cure domiciliari. Ad esempio, il progetto OncoHome, nato durante la pandemia, ha dato ottimi esiti, continueremo in questa direzione con l’obiettivo di migliorare”.

