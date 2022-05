Dopo la versione autunnale dello scorso ottobre, torna nel prossimo fine settimana il Mercato Europeo, fortunata iniziativa di Confesercenti e Anva che nelle giornate del 5-6-7-8 maggio animerà con goloso stand di street food il percorso di Corso Campi, Corso Garibaldi, Piazza Roma. In aggiunta, anche mercatino, enogastronomia e prodotti tipici.

Gli orari di apertura sono i consueti dalle 10 alla mezzanotte.

“L’evento – così lo descrivono gli organizzatori – nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti più di 40 stand Europei ed internazionali , spazio anche allo street food di qualità, con cucine on the road.

Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali”.

© Riproduzione riservata