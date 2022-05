Prendono il via a maggio due nuovi bandi finanziati e promossi dalle Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia gestiti da Unioncamere Lombardia. Complessivamente sono 3.875.000 euro messi a disposizione dalle Camere lombarde e dalla DG Agricoltura di Regione Lombardia a sostegno delle Micro, Piccole e Medie lombarde (MPMI) per abbattere i costi di digitalizzazione su progetti specifici. I bandi prevedono voucher differenziati a seconda dello stato di avanzamento tecnologico:

a) VOUCHER DIGITALE BASE: per contributi a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) per progetti di adozione/introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0 focalizzate alla diffusione della digitalizzazione su larga scala – progetti con un livello di complessità contenuto e importi di spesa medio-bassi.

b) VOUCHER DIGITALE AVANZATO: per contributi a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) per progetti di adozione/introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0 caratterizzati da livello progettuale elevato e importi di spesa medio-alti focalizzati in particolar modo sulle tematiche dell’ecosostenibilità, risparmio energetico e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Le imprese hanno esigenze differenziate ma in tutti i comparti oggi devono confrontarsi con la sfida della transizione digitale: per questo le Camere di Commercio lombarde si impegnano a favorire l’impegno di innovazione del sistema economico per cambiare davvero passo.” ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia e Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona dottor Gian Domenico Auricchio ”Con questo bando favoriremo il passaggio alle logiche 4.0 finanziando progetti che consentiranno di porsi in linea con le nuove esigenze dei mercati e clienti”.

Presentazione delle domande su http://webtelemaco.infocamere.it esclusivamente in modalità telematica con firma digitale:

· per i Voucher Digitali BASE dalle ore 10.00 dell’11 maggio fino alle ore 12.00 del 24 giugno 2022;

· per i Voucher Digitali AVANZATI dalle ore 11.00 del 17 maggio fino alle ore 17.00 del 4 luglio 2022.

I testi completi dei bandi e le istruzioni per compilare le domande sono pubblicati sul sito www.unioncamerelombardia.it

© Riproduzione riservata