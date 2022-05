La gioia è subito esplosa in piazza Cadorna dopo il fischio finale di Como Cremonese che, con la concomitante sconfitta del Monza a Perugia, ha decretato la promozione diretta.

Lunghe code in via Massarotti, via Giordano, viale Po e naturalmente folla entusiasta anche in centro oltre che nei tanti bar dove i cremonesi si erano ritrovati per vedere insieme la partita sugli schermi televisivi.

