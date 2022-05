Due magliette speciali, per celebrare la Cremonese in serie A, firmate dai grigiorossi e destinate alla famiglia Tognazzi. Dal nonno Ugo che ha sorriso dal cielo, al nipote Tommaso Ugo, figlio di Gianmarco, che porta avanti la grande dinastia di attori.

Una storia tutta in grigiorosso, nel 2022 che – per pure coincidenza, o forse no – è anche il centenario della nascita dell’attore più noto di Cremona. Il quale, molto amico di Domenico Luzzara, presidentissimo grigiorosso negli anni ’80 e ’90, disse: “Se il Milan è la moglie, la Cremonese è l’amante”.

G.G.

