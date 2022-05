“Tanti anni di lavoro impegnativi sotto ogni aspetto; ma ora, grande emozione e grande soddisfazione. Complimenti, nessuno escluso, ai componenti della gloriosa famiglia Unione Sportiva Cremonese”. Lo dichiara il cavalier Giovanni Arvedi, nell’intervista rilasciata oggi pomeriggio al Centro Sportivo di via Postumia.

“Pensiamo e speriamo – ha aggiunto – possa essere questo importante obiettivo raggiunto, un buon segnale, una buona opportunità per la nostra città e la nostra provincia. Oggi, il cielo per me, come per tanti, è a strisce grigiorosse e nel centro la nostra potentissima patrona”.

Nel video l’intervista integrale di Mauro Maffezzoni

