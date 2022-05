Una maratona iniziata dall’aperitivo e terminata più o meno con la colazione, quella tra ieri e oggi, per tanti cremonesi anche non tifosi, ma che non hanno potuto resistere al fascino dei grandi eventi. Il calcio riesce a fare anche questo, tenere insieme persone che magari nei giorni normali non si saluterebbero neppure incrociandosi per strada. Così è successo per la partita di Como, trasmessa sugli schermi di tanti bar del centro e di periferia, dove l’entusiasmo è esploso con il primo gol di Di Carmine, ha fatto il bis con il secondo, ed è culminato infine con le notizie arrivate da Perugia.

Nel video abbiamo raccolto primi commenti a caldo dei cremonesi per le vie della città. gb

