Da Auricchio a Fattorie Cremona, passando per Latteria Soresina. Bilancio più che positivo per i 15 espositori cremonesi (su un totale di 3000) che ieri hanno chiuso Cibus, la rassegna dell’agroalimentare italiano in mostra ai padiglioni fieristici di Parma. Mille nuovi prodotti presentati in 4 giorni di fiera, in una carica di profumi, sapori, persino colori: dai risotti alle pinse, polpette, focacce, formaggi e birre. Grazie al progressivo allentamento delle restrizioni, Cibus riscopre i buyer in arrivo da fuori Europa.

Le interviste ad alcuni espositori cremonesi raccolte nella mattinata di venerdì da Giovanni Rossi

