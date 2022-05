Il meteo ha sorriso al Mercato Europeo, che dopo un sabato incerto si è affollato grazie al sole domenicale. Molti i cremonesi che hanno partecipato alla tre giorni dedicata allo street food, che ha preso il via venerdì con numerosi stand disseminati per il centro. Un percorso goloso e ricco di profumi da tutto il mondo, che ha portato il centro storico a rivivere, finalmente senza più le restrizioni dovute alla pandemia, da Corso Campi a Corso Garibaldi, per approdare poi in Piazza Roma.

Tra le novità, non è mancato anche un mercatino enogastronomici di prodotti tipici. L’Europa intera si è data appuntamento con oltre 40 stand europei ed internazionali in quello che è stato a tutti gli effetti un appuntamento dedicato al buon cibo. L’evento, promosso da Anva di Confesercenti Cremona, in un format replicato in numerose città italiane, vuole portare a far conoscere l’enogastronomia tipica dei paesi europei, ma anche quella italiana: dai würstel tedeschi alla paella spagnola, dalla pita greca alle birre artigianali più quotate, il tutto “on the road”.

